涉串謀馬會會員收賄助入會　控方引述被告指須現金付款

一名會籍顧問公司經營者被控串謀使多名香港賽馬會會員收受合共68萬港元賄款，以協助一名被稱為「明哥」的人申請馬會會籍。50多歲被告韋駿鋒否認一項串謀使代理人接受利益罪，案件在區域法院開審。

控方開案陳詞透露，馬會設有「競駿會會籍」、「賽馬會會籍」及「全費會籍」等3類會籍，只有全費會員可被委託提名及附議人選以成為馬會會員，而每年只有數個提名額。

2016年5月27日，廉政公署派臥底假扮貿易公司人員，與被告接洽，被告表示可協助臥底的友人申請馬會會籍，但指當中有一些「灰色地帶」，可在「枱底處理」及過程涉及金錢，屬違法行為。

被告與臥底進行數次溝通後會面，期間被告指其所屬集團就馬會賽馬會籍申請，會收68萬港元，款項會由簽署提名的5名會員攤分，並指收取按金後會為臥底的友人取申請表。被告提及馬會會員就申請會籍收錢屬違法，為免拘捕而須以現金交付按金。被告亦指會安排簽字的5名會員與臥底見面以互相認識，但不能提及收費一事，否則該些會員便會立即離開。被告又指自己只是前線人員，及後亦數次催促臥底答覆並減價。被告2017年1月被捕。

庭上播出被告與臥底洽談會籍事宜的片段及錄音，被告在當中形容自己為一顆「棋子」及「前鋒」，並向臥底表示其友人交付款項後，會替他取得申請表，又指會介紹協助在表格簽署的5名人士予臥底的友人認識，並指雙方須互相認識，「當識吓朋友，唔識你寫唔到意見」。

被告又向臥底表示取得申請表及交表後，申請大致上沒問題，並指自己處理會籍申請中，也只是遇過一次馬會要求申請人作會面，他當時以助手身份陪同該申請人一同會面而得知情況，他指馬會那次「拎啲相出嚟，叫申請人睇吓邊5個同你簽名嘅」等，惟事後遭「簽名嗰渣鬧，話我唔應該去」。被告強調自己「打開門，做生意」，不會「棟」臥底友人等。

被告期間又與臥底談到香港哥爾夫球會的會籍，他聲稱會籍「賣緊1500幾萬」，又談到政府想收地也要「抝得贏人先算」，「李生喺入面，彤叔(譯音)喺入面，劉生喺入面，政府都要靠呢渣人」，又指「香港政府都要靠呢渣人，唔會得失佢哋」，並指自己亦有協助過一些知名人士辦理會籍事情等。

被告其後又向臥底表示，所需的68萬港元不包括馬會將收取的入會費，「呢啲under table嚟㗎嘛，馬會入會費你可以明正言順畀馬會」，稱馬會不會得悉「under table」的款項，只會知道是有會員推薦入會。