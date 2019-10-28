修例風波：今年頭兩季經濟增長近乎零　料下半年更差

連續多月的修例風波，重創香港經濟，多個行業受到衝擊，加上中美貿易戰、環球經濟等因素，香港經濟正面對內憂外患，商務及經濟發展局局長邱騰華今日(28日)出席經濟發展事務委員會會議，稱去年經濟增長為百分之三，而今年年頭兩季卻近乎為零，局勢令人擔憂，10月份旅客人數減半，很多相關行業亦有轉差的情況。他預計下半年及來年年初季度亦會變差，但會繼續與業界磋商，重申無論任何意見，政府都會聆聽。

立法會議員姚思榮認為政府推出的100港元獎勵出境旅行社，以及120港元獎勵入境旅行社的計劃治標不治本。他稱現時很多旅行社都是面臨苦況，預計春節過後旅遊業將會出現裁員潮及倒閉潮。對於目前的紓困措施，姚表示「有好過冇」，期待政府的第4波及第5波支援措施，同時要求政府減少機場稅與機場建設稅。他認為本次措施對本地旅遊業並無幫助，建議迪士尼及海洋公園推出特價措施。

立法會議員陳振英稱本次新一輪支援措施，金額太小，效果不大，香港人出遊時政府獎勵100港元亦不實際，建議政府給予香港市民本地消費券。尹兆堅則質疑有旅行社可能會開設多個子公司以獲取多次政府新推出的獎金計劃。胡志偉希望獎金不設上限，並建議政府推出更多鼓勵措施，又稱香港旅遊業太依靠內地市場。

邱騰華稱政府希望可以撐企業保就業，政府收取的費用包括差餉已經減少，今年已實行「還息不還本」措施，並向立法會申請新的90%保證計劃，但指做到百分百擔保十分困難。僱員方面，他指已經與勞工及福利局合作，推出僱員再培訓津貼。過往兩年已經得到立法會批准在市場注資25億港元，下一步將會增設30億港元資金。對於旅行社獎金方面，他指現時可分配資源有限，因此每間旅行社可領取的金額上限為6萬港元。