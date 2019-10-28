電費補貼$2000分12期注入住宅戶　政府申撥款56億

政府計劃明年元旦日起向每個用戶提供一次性2000港元電費補貼。

政府向立法會申請撥款，計劃明年元旦日起向每個電力住宅用戶戶口提供一次性2000港元電費補貼。政府建議連續11個月，在每月首日向中華電力或香港電燈的電力住宅用戶戶口注入160港元，並在第12個月注入240港元。此為財政司司長陳茂波早前宣布一系列紓困措施之一，以減輕市民生活負擔。

財經事務及庫務局向立法會財經事務委員會提交文件指，截至上月底，2家電力公司合共約276萬個電力住宅用戶戶口，但其中2成住戶平均每月電費不多於150港元，補貼計劃幫助不大。按推算，明年補貼額約為56億港元。如政府下月底前獲立法會財務委員會批出撥款，首期補貼會在明年1月1日注入戶口，補貼額可抵銷電費開支。

政府提議沿用現有補貼計劃的做法，讓住戶未用的補貼轉撥至其後月份，用以支付同一戶口帳單的電費，現行補貼計劃的使用限期為明年6月30日。隨着新補貼計劃推出，建議進一步延長補貼的使用限期，直至2022年12月31日或戶口結束為止，兩者以較早者為準，則可使計劃由首次發放起計有效3年，政府會按情況檢討是否需延長未用補貼的使用限期。

該局在2008年開立一筆88億港元的承擔額，向合資格住宅用戶提供1800港元電費補貼，其後在2011至2013年間提供數輪電費補貼，承擔額增至223億港元，截至今年3月底，未用餘額約為6億港元。該局會將承擔額增加56億港元，由現時233億港元加至279億港元。