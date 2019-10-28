修例風波：記者用電筒照警方高層以表不滿　記者會一度中止

反修例示威者在周末再次與警方爆發激烈衝突，警察公共關係科總警司謝振中今日(28日)在記者會上表示，昨(27日)有幾千人在尖沙咀集結，並出現暴力事件，至少發生3宗暴徒圍毆市民事件，而在今早凌晨4時左右，有清潔工人發現白色發泡膠箱，上有「危險未爆」字樣。

記者會舉行時，一名佩帶記協記者證的女子抗議警方過去處理示威期間，以強光照射阻礙採訪，又以電筒照向警方高層，並在宣讀不滿宣言後，呼籲在場記者離場以示抗議。警方高層離開並宣布記者會暫停，隨後警方要求該名自由新聞工作者離開，並指派女警將其送走，現場再次發生混亂。

對於有餐廳和藥房被催淚彈波及，謝在開場發言時表示，警方已透過警區代表接觸商戶，向他們解釋和表示關注，但重申警方在示威中處於被動位置，不是他們能決定在哪區採取行動。

至於法庭早前頒布臨時禁制令阻止對警員起底，謝認為，法庭頒布禁制令是認同警務人員應受到保障，對於社會質疑禁制令打壓新聞自由，他保證絕無此事，重申禁制令只是針對惡意起底，警隊有責任保護警務人員，傳媒不用擔心。他又指，在識別警員方面，警隊會逐步推展「行動呼號」至有份參與行動的部隊，積極回應公眾關注，又稱警員蒙面是保護裝備。

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥，行動中拘捕206人，年齡介乎12至63歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器、刑事毀壞、縱火等。警方昨日使用88發催淚彈，過去一周有7名警員受傷，較嚴重的是有警長昨被磚頭擊中心口，肋骨骨折。

對於本月10日屯門示威現場有人被噴中胡椒噴劑，警方被指在胡椒噴劑加入腐蝕性化學物質，警方今強調，當天並沒有使用腐蝕性液體。警方又指，水炮車顏色水所用的顏料無毒，而顏料可加入催淚水劑一併使用，催淚水劑只會令人短暫不適，不會對人體造成永久影響。

至於昨有警員進入廣華醫院，警方解釋是有警員受傷，其他警員陪同，同時有人破壞正門閉路電視，所以進行驅散及拘捕一名18歲男子。