修例風波：陸客遊台毀連儂牆　手持海報成罪證

台灣大學本月初有一名李姓大陸遊客在該校參觀時，因撕毀連儂牆標語遭拘捕後遞解出境，且限制5年內不得再入境，成為陸客因毀連儂牆標語被遞解出境的首例。周日（27日）在台中，再有陸客因撕毀連儂牆海報被依法送辦，以及被強制出境、限制赴台。

台中市美村路地下街貼滿支持香港反修例海報的連儂牆，當天上午一名35歲大陸胡姓商務旅客撕毀牆上海報，經民眾報案，被警方依毀損罪送辦。台中地檢署周一（28日）表示，將給予胡男緩起訴處分，惟胡男需支付公庫3萬元新台幣（約7800港元），並接受法治教育。

另據台移民署晚上消息，指待胡男執行地檢署的處分後，將在周一晚上8時許多令其強制出境，往後也管制5年內不得再次抵台。當局重申其強調，歡迎大陸民眾赴台觀光、交流，但台府絕不會容許有惡意破壞民主自由的非法行為。

據知胡男為大陸湖北武漢人，此行赴台為拜訪客戶。他於周日（27日）上午11時許行經案發現場時，因看到牆上張貼的海報與他的政治理念不合，於是動手將海報撕下。有目睹經過的現場民眾報案，台中第一警分局接報到場時，胡男手中還拿着撕下的海報，警方遂以毀損罪現行犯將胡男送辦。