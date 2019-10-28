結婚平均開支增至37萬元　高級酒店人情價創5年新高

生活易(ESDlife)今日(28日)舉行年度婚嫁行業盛事「新婚生活易大賞2019」頒獎典禮。行政總裁馬宗傑同場公布「2019年結婚消費調查」結果，調查顯示中式酒樓的人情中位數維持不變，而部分西式婚宴場地的人情則上升100港元至200港元，升幅達16%至30%。至於禮金中位數則與去年一樣，維持於5萬港元。香港平均結婚開支亦輕微上升2%至約37萬港元。

大會於今年8月至9月，訪問約1300名在2019年至2021年間成婚的新人，結果顯示香港平均結婚開支有輕微上升，當中在婚宴酒席、首飾及戒指的花費分別有4%和5%的升幅，為新人最高消費項目。蜜月旅行及婚紗攝影則分別微跌4%和5%；而本年最受歡迎的蜜月地點仍然是歐洲、日本和馬爾代夫。

至於人情方面，高級酒店人情創下5年新高，由原來的1200港元上升到1400港元。而午間婚宴及酒會亦分別上升200港元及100港元，達800港元及600港元，當中午間婚宴的升幅更超過30%。另外亦有近半受訪者表示會購入新房，惟當中40%需依靠父母資助首期，反映新人難以負擔現時高企的樓價。

有鑑於近日社會接連發生動盪，大會在今年10月初再次訪問該批受訪者，並獲729人回覆。逾半人表示會受到影響，當中13%選擇延遲或取消婚禮。其餘包括減少參觀婚展、押後支付訂金及擔憂賓客安全等。