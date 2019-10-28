涉在便箋冒主管簽名探女囚　男警否認用假文書罪

一名男高級警員涉嫌在2017年為探望被羈押在懲教所的哥倫比亞女子，使用虛假的警察便箋探監，於翌年2月被捕。涉案警員被控2項使用假文書及2項管有假文書罪，案件今日(28日)在東區法院開審，控方傳召懲教職員及疑被冒認簽名的主管作供。辯方呈交2份調查報告，顯示被告曾向與女子同名的人士搜集情報，並通知主管，惟主管在庭上指對報告沒有印象。

現年43歲的被告張嘉諾，報稱任職高級警員。他被控於2017年1月11日及25日，於大欖女懲教所內，使用及保管據稱由何惠文簽發、屬虛假的便箋，意圖使馬麗莎接受其為真文書。被告否認全部控罪。

據控辯雙方的同意案情指，在2017年1月11、15及24日，當時被告在反三合會行動組任職偵緝警員，向一級懲教助理馬麗莎呈交一張便箋，要求向因信用卡詐騙而還押、哥倫比亞籍女子Paola進行公事探訪。便箋右下角顯示簽署人為「Ho Wai-man」，名字上方有一個手寫簽名。馬麗莎查看內容及檢查委任證後，讓被告進入會見室與Paola單獨會面，會面時間分別為102、106及71分鐘。被告於2017年5月7日調到O記。

馬麗莎出庭作供時指，在1月11及25日，她收到被告的便箋，上面已有多處修改，包括日期、囚犯編號及探訪人士的資料，修改地方上有探訪者加簽。辯方質疑為何無需警員加簽，馬指按她的一貫做法是探訪者補簽便可入內。馬又提到，2017年12月20日，她見到被告和Paola在私事探訪的地方見面，其後在翻查准許探訪名單上發現被告名字，心感可疑，遂向上司上報。

當時是反三合會行動組主管的何惠文作供時指，2張便箋上的簽名並非他的手筆。另外，便箋上原有2名警員的名字，其中一人當時已非其隊員，他不會容許隊員和另一隊隊員共同探監。

辯方把2份線人調查報告呈堂，報告上的遞交時間為1月11日及25日，內容提到被告當日到大欖女懲教所，向花名Paola的人士搜集情報，該人士向他提及有南亞裔人士在全港多區以安士分量販毒，報告中亦提到已將會面內容通知主管。何指沒有印象看過該報告，對Paola這名字沒有印象，坦言在2018年12月3日，在案件主管通知下，才知道相關報告的存在。

何承認，便箋只有他可以簽，而在隊員索取線人情報後會寫報告，交予主管，再由主管放入所屬警員的資料來源檔案(ISF)。若當時因要事在身，何指會着下屬把報告先放入ISF，他會盡快閱讀，又形容是次案中的相關報告因為沒有時間、犯案模式等，故沒有即時跟進需要或太大價值。

辯方質疑若只有主管會把調查報告放入ISF，何不可能沒有見過，若見到報告，何理應會發現他沒有簽發便箋讓被告探監，並向被告詢問。此外，由於該檔案每名警員只有一份，警員調組時會由舊主管親自交給新主管，故被告調組時，何理應會看過報告，質疑有人插贓嫁禍。