房東無理扣按金判賠千元　疑私自裝水電錶交律政司跟進

有女劏房戶聲稱被前房東濫收水電費和無理扣除按金，入稟小額錢債審裁處向前房東追討約2800港元。案件今(28日)在小額錢債審裁處判決，審裁官指房東的水電收費沒有違法，判劏房戶部分勝訴，只獲賠償被扣的1000港元按金。本案亦揭露房東疑私自裝水電錶，有違規之嫌，事件將轉交律政司跟進。

申索人梁顥齡(59歲)，被告人吳育雲，梁於2016年2月至2017年1月間向被告租住深水埗區內一間劏房，月租為4000港元。梁聲稱，遭被告濫收水電費和獨享電力公司的回扣，共約1800港元，及遭被告無理扣取按金1000港元。

審裁官指，被告在合約中訂明的水電收費是沒有違法，故該合約的制訂是合法的。而被告只是聽從地產經紀建議，去判定該水電收費，已知該收費是「行規」，故被告的行為並非不合情理。

申索人曾指控被告或其丈夫私自裝水電錶，審裁官稱被告的丈夫沒有承認，他亦沒有相關的定罪紀錄，中電公司也沒有因被告有轉售或濫收電費之嫌而作出調查，故該指控不成立，惟刑事法庭將可能處理相關問題。

有關扣取按金一事，被告聲稱在申索人搬離劏房後，拆除房間內的鏡櫃時，發現牆上有瓦磚受毀，故扣取按金。惟申索人的證人，即為她安裝鏡櫃的裝修工人，作供指安裝鏡櫃理應不會破壞瓦磚。因被告不能提供相關證據以證明牆上有損毀，故審裁官認為裝修工的供詞可信，裁決扣除按金的做法不合理。