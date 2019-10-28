政Whats噏：陳帆事前冇備課　畀人問到口啞啞

為咗提高物流業嘅持續發展，運輸及房屋局局長陳帆今日(28日)話準備將來往香港嘅跨境直升機服務範圍擴大到整個廣東省。點知轉個頭立法會議員譚文豪詢問相關資料，陳帆就口啞啞答唔出。陳帆靜咗幾秒就開始帶大家「遊花園」，之後見情況唔掂，即刻「卸膊」畀民航處處長李天柱，但李天柱就直接話「冇資料」，兩個最後都答唔出，場面一度尷尬到笑。

陳帆話物流業嘅新措施入面，包括咗發展跨境直升機服務，並且得到國家民航局同意。譚文豪發言時候就問，符合資格嘅機場，內地有幾多個？陳帆就話其實整個廣東省都係可探索區域嚟嘅，譚文豪話想知實際數字，陳帆就死撐話：「大範圍講係等你了解呀！」跟住仲即刻卸膊畀李天柱，叫李天柱回應問題。無奈之下，李天柱惟有話深圳機場係其中1個啦，但冇其他地方嘅資料喎。話音未落，譚文豪即刻笑咗出嚟，話「我都唔知講乜嘢好」，仲叫陳帆會後再作書面回覆。

陳帆甩轆已經唔係第1次啦，今次提出1個項目竟然連基本資料都唔知道，自己搞唔掂仲要即刻卸膊，下次記得事前「備課」，免得又嘥大家時間啦！