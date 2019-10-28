低收入公屋居民免租1個月　財委會撥款後落實

政府為居於房屋委員會及房屋協會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金，共78萬租戶受惠，當中包括約75萬個房委會租戶和約3萬個房協租戶。

運輸及房屋局表示，有關建議屬行政性質，毋須修訂法例。在諮詢立法會房屋事務委員會後，會向立法會財務委員會申請撥款。申請如獲財委會批准，根據過往經驗及考慮到預備工作所需時間，包括調校電腦系統、核實租戶紀錄和調整銀行自動轉帳安排等，房委會和房協會在獲批撥款後約一個月至個半月落實代繳租金的措施。所需預算開支約為14.33億港元，其中約13.76億港元和約5700萬港元分別支付予房委會及房協。

財政司司長陳茂波於8月15日宣布一系列紓解民困支援措施，當中包括為居於房委會和房協公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金。根據有關建議，政府會為繳交一般租金的房委會租戶、房協甲類屋邨租戶，以及房協乙類屋邨「年長者居住單位」租戶，繳付一個月租金。這項措施不適用於須繳交額外租金的房委會和房協租戶，以及房協乙類屋邨的非「年長者居住單位」租戶。這建議安排與2015至16年度，政府為公共租住單位租戶代繳租金的做法相同。