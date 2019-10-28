政Whats噏：何君堯泛民互寸　司法委員會仲未選到正副主席

司法及法律事務委員會第一次會議已經選唔到正副主席㗎啦，今日(28日)召開第二次會議，泛民議員又喺度拉布，議員何君堯仲同泛民互寸駁火。泛民寸何君堯係黑社會，何君堯話番佢哋係飯桶。最後搞咗成個幾兩個鐘，正副主席都係選唔成，唔通真係會好似議員張華峰咁講：「今年度結束，司法選唔到！」

泛民議員喺會議上提名咗多個唔在席嘅議員，話已經得到對方同意，但就搞咗幾次烏龍，提名一啲根本唔係呢個委員會委員嘅議員，或者嗰位議員已經係另一個委員會嘅副主席。議員蔣麗芸就擔心議員之間有咩誤會，可能被提名但唔喺度嘅議員其實唔想做主席，最後又要重新選過好麻煩。主持郭榮鏗就暫停會議，叫秘書核實下啲議員嘅意願，不過暫停完返嚟，秘書都係搵唔到啲唔在席嘅議員核實，時間就嘥咗好多。

何君堯就話已經睇咗泛民表演好耐，佢覺得大家做得立法會議員，選正副主席呢啲議程頂多半個鐘至一個鐘就搞掂，指郭榮鏗同佢班黨羽嘅行為不可恭維，又將泛民統稱為「飯桶」，話要人尊重佢哋，首先唔好侮辱自己。佢又提到議員莫乃光喺7月1號同外國記者講警察佔領了「Parliament(國會)」係講大話，話泛民跟住劇本做戲都算啦，但啲戲真係好屎囉。

對於議員許智峯話佢係黑社會，佢質疑泛民點知邊個係黑社會，又叫許智峯唔好咁厚面皮，如果咁有節氣，不如去辭職。佢仲話自己何止係執業律師，仲掃葉添啊，清潔香港吖嘛！佢又寸議員譚文豪無得再做機師，叫佢返屋企玩模型啦！

何君堯講完就走咗，莫乃光反駁佢唔係7月1號講而係6月12號講，同埋佢咁講係希望英國記者可以易啲代入。許智峯就話佢辨別到7.21無差別攻擊市民嘅白衣人係黑社會，而同佢哋握手嘅人都係。