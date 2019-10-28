表現拼搏　招人妒忌　東方譴責造謠者

本港局勢動盪，東方記者緊守崗位，全程報道最新消息，瀏覽量及手機APP下載量連月來屢創新高，惟遭別有用心人士有目的打壓。東方記者昨日(27)採訪反修例示威現場，直播中有人着示威者離開，有網民竟未經核查求證，散播東方記者向示威者通風報信警察去向的不實謠言。經東方確認，片段錄得的聲音絕非東方記者發出。東方報業集團（下稱「東方」）強調，東方日報、東網所有記者表現拼搏，一直秉持中立，堅持報道全面及客觀的事實與真相，強烈譴責這些別有用心的網上謠言，意圖影響本集團聲譽乃至業務發展，本集團保留一切法律追究權利。

東方記者時刻背負着人身安全風險，在不斷升溫的警民衝突最前線作全程直播，為全球讀者報道最快、最新的實況及局勢發展，事實上，自今年6月反修例示威活動開展以來，已有超過30名東方記者在相關的採訪工作期間受傷。其中兩名記者傷勢嚴重，包括一名東方女攝影記者遭腐蝕液體潑中，需施行植皮手術，至今仍在康復階段；另有一名東方男攝影師先後被催淚彈及磚頭擲中，導致左膝及韌帶受傷，一度需用拐杖而行。至於其他受傷記者，包括氣管灼傷、皮膚疼痛痕癢及手腳扭傷等。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，東方記者客觀報道、實事求是，惟近月示威暴力持續升溫，前線記者採訪已如「戰地記者」般，需經常置身危險之中。他續指，不少媒體都有記者受刻意挑釁、暴力對待，警方使用武力時亦有誤中副車傷及記者，惟在此風高浪急之際，網上卻有人中傷「東方」，刻意顛倒黑白、妖言惑眾，言論更有誹謗之嫌，應受譴責。有政界中人士更指針對東方的謠言是有目的、有組織打壓，似乎是妒忌東方一直專業採訪，「吃不到的葡萄是酸的」。

「犯東方者，實捉到你」。作為秉持報道真相精神的傳媒機構，東方多年來揭露無數社會大小問題，不畏惡勢力，繼續為市民發聲，惟東方近年卻屢遭網上誹謗貼文攻擊，數目多達過千宗。雖然誹謗東方言論無日無之，但東方絕不退縮，必定會循法律途徑，追蹤肆意發放誹謗言論人士，緝拿始作俑者的幕後黑手。

事實上東網一直走在最前，全球讀者只需透過一部手機，便能無遠弗屆緊貼本港最新局勢，東網直播亦一直備受讀者支持，近月多個社會事件中，累積直播觀看次數屢創佳績，東網的全球瀏覽量亦錄得強勁升幅，5月至8月間，全球總瀏覽量由逾4.57億，勁升至8.35億，升幅逾8成。而東網無間斷與讀者一起緊貼現場，亦帶動手機APP下載量節節上升，在7月與8月，東網APP連續錄得每月超過18萬的手機應用程式新增下載量，與5月比較，勁升超過6倍，成績驕人。

「上東網，知天下」，東方報業集團網站《on.cc東網》再創傳媒先河，創立的《東網新聞台》已於9月25日順利開台，啟播後旋即大受觀眾歡迎，其中焦點節目「東網正點新聞」網羅全球新聞，助觀眾緊貼世界大事，無論讀者身在何處，只要一部手機在手，最快、最新、最全面的新聞均盡入眼簾。