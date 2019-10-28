政Whats噏：選完正副主席爆退會潮　工務小組成重災區

立法會各個事務委員會嘅正、副主席大多塵埃落定，建制派就按慣例，之前冧友入去，選完主席後就陸續退出。繼工業界議員吳永嘉早前退出兩個事務委員會後，建制派近日陸續「閃人」掀起退會潮，工務小組委員會成為重災區，多達10人退會；當中吳永嘉再退兩個委員會，與勞工界潘兆平同金融界陳振英同樣退出4個委員會，而緊隨其後嘅就係商界廖長江，佢都唔執輸退出咗3個委員會。

成為退會重災區嘅工務小組委員會，之前選副主席曾出現小插曲，當時建制竟然提名莫乃光，擺明係放過位畀佢，但泛民竟提名議會陣線嘅朱凱廸，建制亦提名何俊賢攔截，好彩莫乃光最後都連任副主席。

但係選完正副主席後，唔單止吳永嘉、潘兆平、陳振英、廖長江退會，謝偉俊、何俊賢、蔣麗芸、姚思榮、林健鋒等就好似約好咁，喺上星期四、五同今日(24、25和28日)，先後因調整工作為理由退出，令委員會委員跌至42人，雖然大批建制派議員退出，但工務小組委員會剩低嘅委員，建制派仍佔咗近7成共28人，繼續穩佔人數優勢。

第二個重災區係房屋事務委員會，雖然嚟緊要處理唔少爭議議題，但都有5人退會，包括潘兆平、陳振英、張宇人、廖長江，連工聯會黃國健都走埋添！

至於發展事務委員會，泛民喺選主席時都試過拉布，曾經出現有10名議員被提名嘅情況，搞咗一大輪先選出建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓做主席，勞工界議員陸頌雄做副主席，點知一選完，潘兆平、陳振英、進出口界黃定光同勞工界何啟明就快速走人，齊齊退會。

民政事務委員會都不相伯仲，張宇人、廖長江、潘兆平同陳振英似乎閃得就閃，通通都話工作調動關係功成身退。商界林健鋒同蔣麗芸都唔執輸，一齊飛起交通事務委員會。一日內咁多議員退會，真係嚇襯人，不過之後可能都會陸續有嚟，我哋拭目以待。

正當好多議員退會之際，點知資訊科技界莫乃光竟然逾期申請加入議會聯絡小組委員會，話係重整公務工作優次後嘅決定。問番佢點解會有咁嘅諗法，佢就話因為過去參與過唔少外國議會聯絡工作，但任期開始時又冇加入到，如果依家可以加入，可以更早得知外國議會到訪資料，對安排工作比較方便咁話。