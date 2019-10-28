修例風波：網民批政策殘缺　少數族裔難向上流動

日前因修例風波引發在九龍油尖旺區的衝突，警方使用俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車進行驅散時，誤向九龍清真寺噴射藍色液體，引起外界對少數族裔的關注。由網民發起的第21次民間記者會今晚(28日)舉行，多名居港少數族裔出席及發言，講述他們受歧視的經歷及感受。

發言人批評港府帶頭種族歧視，缺乏語言友善的敏感度，形容支援少數族裔的政策殘缺不齊，導致他們難以於制度內向上流動。他們又指，香港人的身份並非建基於種族或血緣上，而是取決於是否認同民主、自由及公義等價值。

發言人續稱，香港向來以多元、共融社會自居，但主流華人社會卻忽視少數族裔的貢獻及權利，並指早前有少數族裔領袖探望遇襲的民陣召集人岑子杰，以至近日舉辦的「感謝重慶日」，皆代表港人已成功與少數族裔聯繫起來。

巴基斯坦裔大專生Fire表示，大部分少數族裔從小就讀國際學校，不諳中文，難以轉至本地中學就讀，自己亦曾試過在一日內數次遭警察無理截查。土生土長的印度裔棟篤笑表演者Vivek Mahbubani則指自己曾覺得非華裔身份是負擔，幸獲港人鼓勵才走出身份認同危機。一名尼泊爾裔人士透過發言人表示，希望大眾視少數族裔為香港人。