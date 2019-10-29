修例風波：洩漏氣體疑雲　大興基地外爆警民衝突

【01:30】示威者已散去，剩餘大約20名防暴警在大興基地外布防及戒備，氣氛平靜。

【01:00】防暴警施放催淚彈驅散示威者，示威者紛紛走避。

【00:30】仍有不少示威者在大興基地外一帶聚集，有個別示威者模仿警員施放催淚彈動作，以及扮防暴警喝令在場人士離開；一批防暴警經勸喻後再進行驅散，期間有示威者放火燒路障，消防將火救熄，並協助將路障清走。

【00:17】警方澄清，昨日(28日)日間並無在屯門區使用過催淚氣體，或如網上流傳所講試用任何不明氣體。

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屯門良景邨近屯門西北游泳池，昨午(28日)3時許，不少市民突然嗅到難聞氣味，一度以為泳池漏氯氣，遂致電報警，期間有人需掩鼻而行。消防接報到場了解，並證實無「漏氣」，並在附近一帶追尋異味源頭，事件中兩名市民報稱不適。另有網民表示，遠至幾百米外的山景邨亦聞到相似異味。

更有網民稱，該些異味疑似催淚彈氣味，且懷疑由警方大興行動基地洩出，氣味散播至區內多處地點，遠至新墟、屯門碼頭均有街坊表示聞到有關異味。有居民指聞到該些異味後，俱感刺鼻及喉嚨乾涸，需戴上口罩保護；另有市民稱，異味令人流眼淚及咳嗽，就連小朋友亦出現同樣徵狀。

昨晚8時許，因有網民指不明氣體是催淚彈，並由警察大興行動基地洩出，近1000人包圍上述基地叫口號，大批防暴警在基地外戒備，警方約於9時左右，帶走在場一名女子。至晚上10時許，被指屬於富臨集團旗下、位於屯門海麗花園地下的龍門冰室遭示威者肆意破壞，有人投擲磚塊及用長棍、鐵錘等武器砸爛冰室玻璃，期間不斷有人大叫「假龍門」，並有示威者向店內掟汽油彈縱火。警方及後於良德街進行驅散並施放催淚彈。

防暴警約於晚上10時半，在大興行動基地對開進行驅散行動，期間施放多枚催淚彈，其中一枚射向附近屋苑平台，有示威者逃入屋苑大堂。有住戶指警方將催淚彈射上兆軒苑逸生閣7樓走廊，地面亦呈現燒焦痕迹，該樓層住戶俱表示痛苦難受，連飼養的狗隻亦不停咳嗽。

另外，接近今日(29日)凌晨零時，警方在良運街近青田遊樂場對開進行驅散，再帶走2男1女調查，部分人被制服在地上，鎖上手銬帶署。