修例風波：英媒指何君堯遭母校褫奪榮譽博士學位

立法會議員何君堯近日接連發表「洋腸論」與「曱甴論」惹來抨擊，英國上議院議員奧爾敦勳爵(Lord David Alton)在上周六（26日）去信何君堯母校安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University, ARU），批評其言論可恥，要求褫奪其榮譽法學博士銜頭。事隔兩天，有英國傳媒報道，ARU已褫奪該個在2011年頒授予何君堯的榮譽學位。

英國周刊《The Spectator》的網誌《Coffee House》周一（28日）指出，ARU發聲明稱：「獲得ARU校榮譽學位的人士，必須是本校學生、校友、教職員以至社會的正面榜樣，而自何先生獲得榮譽學位以來，其操守益受關注；經調查之後，本校已撤消何先生的榮譽學位。」

何君堯在本月中立法會內務委員會會議上發表「洋腸論」，指女議員毛孟靜「食慣洋腸」，因拒絕收回被逐離場；上周四（24日）又在立法會爆粗，斥8月底出席迎新日的300名中大學生是曱甴，遭另一議員鄭松泰批評言論下三流。

奧爾敦在寫給ARU的信中指，自己曾經猶豫是否應介入ARU的事務，但在了解到何的「曱甴論」之後，別無他法才去信該校，要求重新檢視是否撤回何君堯的榮譽法學博士銜頭。