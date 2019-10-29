乳癌為本港女性致命癌症第3位　中大推乳房健康檢查計劃

乳癌是本港女性第3位致命的癌症，僅次於肺癌和大腸癌，而在2016年佔本港女性癌症新症總數的26.6%。為鼓勵女性關注身體健康及響應每年10月的國際乳癌關注月，中大醫學院轄下的中大醫務中心推行「乳房健康檢查計劃」，讓女士接受一站式的檢查服務，包括檢查前醫生診症、3D立體斷層乳房造影(雙側)和醫生覆診及報告分析，費用為3000元，至12月31 日止。

乳癌是少數能夠透過定期檢查，而及早發現的癌症。美國乳腺外科醫生學會在今年發布的最新建議，女士踏入25歲後應開始進行乳癌風險評估，年屆40歲或以上更應每年接受乳房造影檢查，並以3D立體斷層乳房造影作為建議的檢查方式。

「乳房健康檢查計劃」提供的高解析度3D立體斷層乳房造影檢查，可分析乳房健康狀況。3D立體斷層乳房造影檢查能將乳房的結構及可能出現的病變，以多張影像清楚呈現，乳癌檢測率的準確度較傳統技術提升逾4成，使用此技術可減少照或乳房重複按壓所帶來的不適感。另外，參加「乳房健康檢查計劃」的女士若有需要，更可以980元額外再接受乳房超聲波掃描(雙側)，作更進一步的檢查。