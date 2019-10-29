東方日報A1：政府平亂技窮　廢官網誌發噏風

政府修訂《逃犯條例》引發連串風波，被批評在修例工作上解說不力、淪為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊責無旁貸，惟鄭卻只是繼續做「鍵盤戰士」。鄭昨發表網誌，指現時的風風雨雨已經持續四個多月，望大家可以停止暴力，真誠溝通，共同解決現時社會上的問題。各界批評鄭空談止暴，「講咗嘢當做咗嘢」，又質疑政府在解決現時亂局、止暴制亂方面已經技窮。

鄭若驊昨日再次發表網誌，大部分篇幅均談及其早前與年輕律師對話內容。鄭在網誌中自言明白聆聽和了解年輕人想法非常重要，與年輕律師會面時向他們解釋了政府立場，而該批年輕律師有些與政府立場相近，但亦有些與政府的立場完全不同，認為當中一些看法值得探討，會繼續跟進。

鄭續指，雖然一次會面不能即時解決所有問題，但是個好開始，期望坦誠交流可為政府日後工作提供基礎，為香港尋找出路。而未來會繼續與不同法律界人士會面，或有人質疑對話成效，但相信如基本交流也欠缺，要尋求一個大家都能夠接受的方案就必定會難上加難。鄭又提到，現時的風風雨雨已經持續四個多月，望大家可以停止暴力，真誠溝通，共同解決現時社會上的問題。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為政府在止暴制亂方面已技窮，現時本港「每個周末都咁亂」，經濟已抵受不住，律政司現階段卻仍然只在聽意見，強調社會已在水深火熱之中，不能再拖，批評律政司及政府始終未有做好。陳又指，律政司在止暴方面有重要角色，應加快檢控工作，同時亦建議政府以突破、有效及有阻嚇力的方式解決問題。陳舉例指，《緊急法》仍有很多可以發展的空間，但政府仍「坐而論道、議而不決」。

時事評論員陳雲生表示，鄭若驊已非首個政府主要官員說出類似這種要「溝通」的話，但往往「講完冇咗下文，乜都冇做、純粹吹水」，認為如單靠對話就足以平亂，問題早已解決。他又批評鄭醜聞纏身，個人操守已被質疑，多宗廣受關注的案件亦欠缺交代，質疑鄭「自己本分都未做好」，再談溝通不過是「講咗嘢當做咗嘢」。他又指，律政司需做好檢控工作，惟政府很多事「明知自己可以做都唔做」，就如各區連儂牆無人清理就是政府不作為、沒有做好本分的例證。

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