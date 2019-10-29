探射燈：康文署改造遊樂場　應整唔整公帑亂揈

本港兒童遊樂場設施被指沉悶單調，政府將撥款7億港元為康文署近30%兒童遊樂場「升級」，惟擬率先改造的公園設施均較新，反而同區部分遊樂場設施殘舊且危機四伏，卻未作首要考量。有關注團體促當局聆聽民意，讓社區參與外，新建的設施亦要減少限制，讓市民真正投入及享用公共空間。

施政報告中提出，未來5年計劃改造康文署轄下170個兒童遊樂場，首階段擬翻新的公園，包括深水埗公園、佐敦谷公園、中山紀念公園及塘尾道兒童遊樂場等。但部分擬改造的公園相對較新，如2010年才落成啟用的佐敦谷公園，配套相對完善，園內兒童遊樂設施亦算簇新。相反，同屬觀塘區的九龍灣公園及藍田公園，兒童遊樂設施單調，且有設施在長期日曬雨淋下已呈損毀。至於荃灣、西環及柴灣的大型公園內，部分兒童遊樂設施出現螺絲生銹、支架鬆脫及地墊翹起等，潛在一定危險性。

早前成功改造的屯門公園兒童遊樂場，造價為2800萬港元。若將7億元平均分配170個兒童遊樂場，平均每個場地只有400多萬港元。拓展公共空間公共關係總監黃佳能認為，政府可選擇每區改造1個重點公園，並以公開的設計比賽邀請社區參與。黃又指，理想的公園設施較次要，如英國倫敦海德公園有大片草地，兒童遊樂設施甚少。政府除了在硬件更新外，未來亦應規劃更多以草地為主，讓不同階層市民投入使用。

智樂兒童遊樂協會總幹事王見好指，政府應着重「與民共議」，當中的「民」一定要包括小朋友，因他們才是最大用家。在興建新設施應諮詢小朋友意見，亦要照顧特殊及殘障兒童的需要。

立法會議員陳恒鑌認為，政府在改造設施時應善用資源，如規劃中的葵涌公園可率先加入新的兒童遊樂設施，以避免浪費公帑；人流較多，容易到達的公園，以至設施較舊的公園也應率先考慮，同時要多顧及地區意見。

康文署發言人指，有關計劃主要目的是改善兒童遊樂場的設施，為兒童提供具創意和趣味的遊樂空間，並非改造整個場地，故公園及遊樂場內一些新建或受歡迎的設施不會受到影響。改造工程計劃初步預計於首年推展17個改造項目，詳情仍未落實。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！