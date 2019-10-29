Dr.東：素食流行植物肉 或含高鈉選購要醒目

素食餐廳近年流行使用「植物性肉類」製作食物，這種「素肉」的味道幾可亂真，甚至用特別技巧模擬半生熟肉類的「血水」，背後的生產過程未必人人知。食物安全中心在新一期的《食物安全焦點》介紹植物性肉類的製作過程，亦解構目前仍在研究階段、以動物細胞培養出來的「培養肉」。

愈來愈多海外食肆及食品雜貨店售賣植物肉或素肉產品，包括雞塊、漢堡肉餅等，其實植物肉類早在傳統中式素菜都有出現，例如以腐皮製成的「齋雞」或麵筋製成的「齋滷味」，都是植物性肉類，即是由植物蛋白質製成的仿肉。近年素肉產品推陳出新，在味道及外觀上更像真肉，甚至會添加紅菜頭汁來模擬血水，加入椰子油模仿肉類脂肪，燒烤時會發出「嘶嘶」響聲。

植物性肉類生產的首個步驟，其實是從大豆、小麥或豌豆等植物來源萃取蛋白質，然後將蛋白質萃取物加熱、擠壓和冷卻，令它具有肉的質感。最後加入其他配料及添加劑，例如調味劑及染色料，就可以仿製出肉的風味、味道及外觀。不過，食安中心提醒，為保持產品的質感及風味，這些植物肉都會添加不同的含鈉調味料和添加劑，小心會有「高鈉陷阱」，購買前要留意包裝上的營養標籤，對比其他產品的營養成分，選擇含有較少鈉及脂肪的植物肉。

至於「培養肉」是另一種新興的肉類替代品，又稱為實驗室培養肉、試管肉，是在實驗室由動物細胞培養出來的肉。生產培養肉首先要從目標動物提取肌肉細胞，讓這些細胞在培養基中增殖，然後在受控的環境下生長為肌肉纖維。不能由肌肉細胞合成的營養素，例如鐵質及維他命B12，會加以補充，出品時就會有營養價值，同時又似真肉。不過，這種培養肉產品目前尚未推出市面，主要因生產技術既耗時，又需要大量人手及高昂成本，而且細胞培養的肉只能長成小塊，故培養肉只適合用於製造漢堡肉餅或香腸等加工肉類或碎肉產品。

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