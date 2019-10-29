修例風波：僅籲清洗受催淚煙污染水果　陳肇始被批離地

警方早前在旺角及油麻地一帶施放催淚煙。

修例風波下衝突連場，警方在全港多個地區均曾施放催淚煙。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今早(29日)舉行會議，議員邵家輝及黃碧雲關注警方早前在油麻地果欄一帶施放催淚煙，擔心水果受到污染，詢問食物安全中心有否主動抽驗水果以釋除公眾疑慮。議員陳志全則指有動物吸入催淚煙，批評漁護署未積極跟進。

食物及衞生局局長陳肇始回應指，催淚煙的殘留物與一般污染物無大分別，市民進食水果前應先清洗。她的言論引起多名議員不滿，紛紛批評陳「離地」，議員邵家臻更提出要邀請陳食用受催淚煙污染的水果。

會上亦有人關注豬價問題，議員陳凱欣指受內地非洲豬瘟影響，豬肉價格不斷飆升，零售價已突破每斤140港元，促請政府增加供港活豬來源。陳肇始回應指，對引入海外活豬持開放態度，當中包括泰國，政府會繼續與相關持份者探討。

議員又關注公眾街市議題，質疑當局一直拖延在天水圍興建臨時街市，並要求該區一南一北都要有臨時街市。議員盧偉國指，地區對街市訴求非常清晰，不明白當局興建街市遇上甚麼困難。陳肇始表示，當局的街市政策是多管齊下，並會繼續聆聽議員意見，政府暫時只在天水圍有臨時街市計劃，另有7個新街市項目，但需諮詢區議會，需時會較長。