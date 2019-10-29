天水圍置臨時街市　團體促設專責小組及盡快交代細節

政府本月初宣布在天水圍設立臨時街市，料明年底前啟用。有關注基層及墟市發展團體今早(29日)請願，要求食物及衞生局設專責小組推展天水圍臨時街市項目，並盡快交代細節。

監察公營街市發展聯盟、天水圍社區發展陣線及撐基層墟市聯盟等多個團體，約10名成員今早到政府總部外請願。天水圍社區發展陣線組織主任楊健濱表示，天水圍居民早於2008年便要求政府在區內設立臨時街市，並多次向政府提交規劃方案，但全部被政府以技術問題而拒絕，然而反修例風波爆發後，政府才提出設立臨時街市，之前所謂的「技術問題」則一掃而空。

天水圍社區發展網絡組織幹事莫曉兒則指，居民關注臨時街市衍生的貨車上落貨、衞生、街市通風及附近交通等問題。楊健濱批評，政府至今仍未交代設計臨時街市的細節，他要求政府成立專責小組，盡快公布施工時間表，定期落區交代工程進度，並承諾不會將臨時街市外判予私人公司管理。

另外，撐基層墟市聯盟代表張延則要求政府大量增發小販牌照，並於各區閒置政府土地設立墟市，為基層提供創業及就業機會。

而在立法會食物安全及環境衞生事務委員會上，議員也質疑當局一直拖延在天水圍興建臨時街市，並要求該區一南一北都要有臨時街市。議員盧偉國指，地區對街市訴求非常清晰，不明白當局興建街市遇上甚麼困難。陳肇始表示，當局的街市政策是多管齊下，並會繼續聆聽議員意見，政府暫時只在天水圍有臨時街市計劃，另有7個新街市項目，但需諮詢區議會，需時會較長。