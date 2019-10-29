修例風波：歪理暴力致寒蟬效應　官媒籲社會挺身制暴

香港反修例風波持續，不時傳出有持不同政見人士發生爭執，繼而演變成「私了」事件。內地官媒周二（29日）發表評論文章稱，沒完沒了的暴力破壞嚴重影響社會生活，導致基本價值顛倒，正動搖社會文明的底座，泯滅人性的光輝。文章指出，香港大眾絕不能在「黑色恐怖」下忍氣吞聲、處處退讓，挺身制暴是社會共同責任。

文章表示，在香港歪理和暴力橫行所造成的「寒蟬效應」面前，確實有人受蠱惑、被蒙蔽，對激進示威報以曖昧態度，甚至在觸目驚心的暴力面前隻眼開隻眼閉。但坐視暴亂對日常生活的蠶食，對身邊的街頭暴力選擇猶豫、觀望、抱怨甚至投機，任由街頭成了打砸搶燒的修羅場、社區成了欺凌不同意見市民的政治戰場、學校成了辱罵師長脅迫校方的批鬥場，香港的前途就會被徹底毀掉。

文章批評，反對派為了特定政治目的，將持續的暴力破壞視為贏得選票的手段。社會的沉默和「包容」只會讓暴徒更加猖狂，用沒有下限去挑戰社會底線，用沒有邊界去突破法治框架。文章強調，止暴制亂、恢復秩序是香港社會最大的公約數，也應當是各行各業、各階層、各界別正義之士當前最急迫的使命。