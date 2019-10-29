瑪麗副顧問醫生酒後駕駛被定罪　醫委會展紀律聆訊

瑪麗醫院麻醉科副顧問醫生俞錦瑩在2016年被裁定一項酒後駕駛罪名成立，被判罰款5300港元及停牌1年。醫務委員會今日(29日)召開紀律聆訊，就酒後駕駛一事向她發出警告信，至於其外科專科資格會否受影響，則交由醫委會轄下教育及評審委員會再處理。

案情指，俞於2016年8月6日約早上9時半在黃竹坑道超速駕駛，時速62公里，超過規定的50公里。事後俞的酒精呼氣測試的酒精濃度是每100毫升達43微克，超出法定水平近1倍，她其後被帶回警署後接受酒精呼氣測試，酒精濃度仍達36微克。俞於該年10月14日在東區法院被裁定罪成。

代表俞的律師求情時指，俞是在事發前一日與朋友小酌後，翌朝感到不舒服才駕車前往求診，早上並沒有喝酒。另外，當時其父親已患上肺癌，她亦一直對案件感到壓力，並對酒後仍選擇駕駛感到內疚及懊悔。而且她在調查期間十分合作，亦有上駕駛改進課程，防止同類事件發生。律師又指，俞經常參與慈善活動貢獻社會，亦有其他醫生的求情信指俞為人真誠及盡責，願意為病人犧牲休息時間。

有醫委會委員指，俞涉及嚴重罪行，而她身為醫生應該更清楚知道酒後駕駛的影響，幸好未造成傷亡。但該委員表示俞過往無不良紀錄，調查期間合作，已上了重要一課，事發後已採取一系列措施防止同類事件再發生，認為俞重犯風險低。