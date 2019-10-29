戶外燈光約章無約束力　環團揭光污染源頭多無簽署

香港光污染問題嚴重，環境局推出自願性質的《戶外燈光約章》的成效卻存疑！環境局宣稱已有5000家單位簽署約章，但有環保團體揭發部分參與的機構，根本並沒有大型戶外燈具裝置，而一些真正的光污染機構則沒有簽署約章，即使有簽署，部分夜後仍燈火通明，反映約章既無法約束，也統計無從，成為無牙老虎。環團亦發現《約章》無法有效管制LED等近年興起的光污染來源，要求訂立更嚴格規管。

《約章》要求簽署機構由晚上11時或12時至早上7時關掉戶外燈光裝置，環境局戶外燈光專責小組正就進一步管理措施收集公眾意見，諮詢期至周四(31日)止。

環團「綠惜地球」對於小組聲稱有9成簽署約章的單位有按時熄燈存疑。2018年數字顯示，《約章》實施後，即16年與18年對比光污染投訴數字大幅飆升42%。綠惜地球於本月14日及23日晚進行兩次實地調查，分別在最多光污染投訴的西洋菜街，包括亞皆老街至登打士街兩旁大廈及商鋪的戶外燈具；以及從尖沙咀海濱長廊觀察對岸上環至天后之間的建築物戶外大型招牌、射燈及電子屏幕等裝置，對比晚上11時前和11時後的戶外燈具數量，仍有56%的燈具未熄燈。

綠惜地球項目主任劉兆朗指，《約章》熄燈率較低，因簽署單位包括中學、小學、社企、甚至環保組織等本來就沒有安裝大型戶外燈具，無法反映真實成效；而不少真正光污染戶卻沒響應《約章》，例如港島招牌「國酒茅台」、「樓上」；西洋菜街家樂坊的H&M，後者雖有簽署約章，但午夜12時後，鋪內仍燈火通明，反映約章既無法約束，也統計無從。不過，他認為熄燈時間仍具指導作用，但必須是強制性，才不會成為無牙老虎。

劉又指，LED照具和電視屏幕亮度高，會閃動又刺眼，是近年新興的光滋擾來源，當局必須另訂更嚴格的規管，限制面對民居安裝有關照具的閃動頻率、顏色、亮度及散射角度等，並加入環評報告條款，評估滋擾影響，該會正與學界及環境工程顧問合作，探討可能的管制措施。受光污染滋擾的苦主陳小姐，住所與慈雲山中心商場相距80米，但仍受商場外牆新安裝的4米乘4米LED廣告牌的強光滋擾，已向社區主任舉報。

戶外燈具熄燈調查

地區/11PM前戶外燈具數量/11PM後熄燈燈具數量(百分比)/12時後熄燈燈具數量(百分比/仍開業商號)

西洋菜街/375/163(43%)/276(74%/10間)

天后至上環沿岸/63/25(40%)/49(78%/3間)

資料來源:綠借地球

光污染投訴數字

年份/2015/2016/2017/2018

投訴數字/256/335/355/477

較去年上升/┼12%/┼31%/┼6%┼34%

資料來源:環保署