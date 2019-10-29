3青年荃灣站噴漆塗鴉被控　最年幼僅13歲

一批青年男女上周一(21日)在港鐵荃灣站外涉嫌用噴漆在牆上塗鴉，遭便衣警員制服，由於有市民指摘警方執法，一度引起混亂，最終大批防暴警到場控制。事件中被捕的3名僅13至17歲青年同被控兩項刑事損壞罪，案件今日(29日)在西九龍裁判法院提訊，3人暫時毋須答辯。裁判官將案件押後至12月20日，以便警方進一步調查，期間准保釋候訊。

控罪指，16歲羅姓被告、17歲廖子文及13歲被告於今年10月21日，在港鐵荃灣站外A出口外無合理辯解，而損壞屬於香港鐵路有限公司的兩塊指示牌，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。3人另被控於同日，在荃灣政府合署無合理辯解而損壞屬於香港政府的荃灣政府合署招牌。

辯方提出數項投訴，指被告在被捕現場及警署內遭暴力對待，其中13歲被告被捕時遭3至4位便衣警撲捕倒地，一警員以膝蓋壓下其頭部致左邊太陽穴受傷，須入院治療。辯方又稱警方在該未成年被告沒有家人陪伴下提問。案發當晚，被告母親得悉兒子被捕後已動身前往警署，警方確認她正趕來。惟母到達後，卻得知警方早已為被告完成提問及簿錄供詞。