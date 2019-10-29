批港台製作偏頗　議員斥節目傾向同情示威者

香港電台的報道方法一直惹來爭議，多名立法會議員今日(29日)在立法會資訊科技及廣播事務委員會上批評港台製作偏頗，有很多政治立場，議員姚思榮批評最近幾個月鏗鏘集及頭條新聞都是偏向同情示威者，議員邵家輝就指既然頭條新聞是諷刺政府的節目，會否另有節目諷刺另一邊，以作平衡。

廣播處長梁家榮指，連場風波下港台收到建議及投訴約8000多項，港台會遵守電台約章，給予表達不同意見的機會，峰煙節目有不同意見的人發表個人看法，但不代表節目偏幫任何一方，強調港台不能成為宣揚港獨的平台，又指某些歌曲未被取締，怎能指該歌曲是甚麼政治成分。梁又指，頭條新聞是諷刺節目，鏗鏘集是公共事務節目，難以計算是否包括所有方面的意見表達，但獲邀或答應出席峰煙或論壇節目的建制人物多於非建制的人物，至於內容港台不能篩選。

議員陳健波直指很多人認為港台不公道，認為港台不能漠視怨氣，「如果你唔理，你可以繼續喺你嘅烏托邦生活啦」。他指出市民不理解那些是新聞、那些是節目，應要做到新聞持平，港台雖然收視低，很多員工覺得被牽着鼻子走，港台被反對擴建，不止因為開支過大，亦因看不到其價值。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，港台定位受約章所限，需準確持平，若指港台不夠資源並非公平的說法，因經常性開支增幅高於一般部門，人數增幅亦相當大，受審計署衡工量值及通訊事務管理局監察。