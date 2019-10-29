眾志核心成員先後被DQ　羅冠聰2017年失議員資格

黃之鋒(左起)、周庭及羅冠聰均曾被DQ。

香港眾志秘書長黃之鋒的區議會選舉提名無效，但這並非眾志成員首次被取消資格(DQ)。香港眾志成員周庭去年1月27日被選舉主任認定提名無效，而現任常委羅冠聰則因2016年立法會宣誓時不符規定，於2017年7月14日被法庭裁定失去議員資格。

羅冠聰於2016年參選立法會香港島選區勝出，同年10月12日於立法會宣誓就職時刻意提高誓詞「中華人民共和國」中「國」字聲調，並呼喊「民主自決，抗爭到底」等字句，立法會秘書長陳維安及立法會主席梁君彥均裁定其宣誓有效。

政府其後入稟司法覆核，要求取消羅冠聰及另外3名泛民議員的議員資格。法庭於翌年7月14日為司法覆核作出裁決，宣布羅冠聰議員資格被取消，指他的誓詞讀音表達出他對中華人民共和國作為香港的合法主權國的地位質疑或不尊重，而他宣誓前後的言論亦不符合誓言的「嚴格形式和內容規定」。

周庭則於2018年參與立法會香港島區補選，簽署選舉確認書，承諾擁護基本法及效忠香港特區，她強調香港眾志不主張港獨。惟同年1月27日，選舉主任認定周庭提名無效，指香港眾志採用「民主自決」主張，即使反對提倡港獨，但同意公投應包括獨立及地方自治等選項，顯示周庭沒有真誠擁護基本法及效忠香港特區。今年9月，周庭就被剝奪參選資格的選舉呈請獲得勝訴。