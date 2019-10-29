資料庫：黃之鋒曾坐監官司纏身　被斥新生代漢奸

香港眾志秘書長黃之鋒獲通知區選提名無效。生於1996年的黃之鋒現年僅23歲，已曾經歷牢獄生涯，目前仍官司纏身。他是香港眾志創黨成員，亦曾任學民思潮召集人，在近日的反修例風波中，黃被內地官媒點名批評為香港「反中亂港」分子，直斥其與「叛國亂港四人幫」之一的李柱銘是「一老一小兩個小丑」，二人不斷在外國國會「賣港辱國」，又指成立學生組織「學民思潮」的黃，是2012年「反國教運動」的始作俑者。

內地官媒又稱黃在2014年9月違法佔領行動中親自發動中學生罷課等，形容他是美方勢力在香港的代言人。黃之鋒經常被指到國外「唱衰香港」，官媒曾形容他為亂港分子，主動「賣身」予美國主子，是「新生代漢奸」。

此外，官司纏身的黃之鋒曾多次出入監獄。資料顯示，俗稱「雙學」的學聯和學民思潮，於2014年9月發起衝擊政府總部東翼前地行動，迫使佔領行動提早啟動，其中時任學民思潮召集人的黃之鋒，事後非法集結罪成被判社會服務令，及後再加刑至監禁6個月，最終他上訴至終審法院，去年2月獲終院裁定上訴得直，恢復原審判決。但黃同時曾參與歷時79日的違法佔領行動，至今未被起訴。

同於佔領行動期間，黃與其他示威人士阻礙執達主任清理旺角彌敦道佔領現場，他事後承認刑事藐視法庭罪，去年1月在高院被判即時監禁3個月，服刑6日後獲准保釋等候上訴；上訴庭今年5月16日判他上訴減刑得直，改判即時監禁2個月，他於今年6月中刑滿出獄。

及至近期的反修例事件，黃亦因參與6月21日包圍灣仔警察總部被捕，其後獲准保釋，案件押後至11月初再訊。

另一方面，黃亦曾挑戰香港的選舉制度。2015年時他19歲，入稟高院申請司法覆核要求法庭將參選立法會的年齡限制，由21歲降至18歲。惟原訟庭翌年開庭聽取陳詞後，同年6月頒下判詞，決定不受理黃的案件。