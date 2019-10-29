珠海澳門聯手搗高利貸集團　拘76人凍結13賭廳帳戶

澳門司警局與珠海市公安局聯手偵破內地跨境高利貸犯罪集團，在澳門及內地共拘捕76人。澳門方面出動120名刑事偵查人員在各區多個住宅單位共拘41名26至54歲的疑犯，凍結13個涉案賭廳帳戶，扣押550多萬港元。澳門分別以犯罪集團罪、為賭博之高利貸罪、剝奪他人行動自由罪、文件的索取或接受罪、收留罪將41名疑犯移送檢察院偵辦。

案情指，本年4月透過情報聯絡機制兩地執法部門交流情報，得悉一個主要以江西籍人士組成的高利貸犯罪集團活躍於內地及澳門，並在澳門從事高利貸犯罪活動。珠海市公安局調查得該集團2017年10月前已開始運作，至今進行不少於40次高利貸犯罪活動，涉款超過2000萬港元。

司警指高利貸集團主要活躍於澳門多區的娛樂場，集團具組織性和層級性，反偵查意識強，分為財務、檔頭、下線共3層運作，主腦在內地遙距操控。當下線物色「債仔」後會按借貸人的還款能力與檔頭商討利率，由檔頭匯報予主腦審批貸款。下線會陪同和監視借貸人押注。若借貸人無力償還，集團會把他禁錮或押送返內地禁錮及暴力追債。

兩地執法人員昨(28日)採取代號為「雙箭行動」的拘捕行動，澳門當局搜獲多部涉案電話、印章、他人之身份證、多本數薄及多張借據。而內地警方動用超過400名警力，在北京、江西南昌、廣東珠海等多個省市拘捕35名、包括1名主腦及4名集團骨幹，扣押大量帳簿及銀行卡。相關調查及拘捕行動仍進行中，不排除有更多人落網。