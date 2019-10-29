參選之路一個月內完結 黃之鋒被DQ時序表

黃之鋒曾於區議會候選人簡介會上，試圖攀上主席台，被保安制服及抬走。

香港眾志秘書長黃之鋒今(29日)正式被選舉主任通知其參選提名無效，翻查資料，黃在上月28日宣布參選海怡西選區議會，在一個月內三度遭選舉主任去信要求回答問題，終在今日被通知參選無效。

黃之鋒參選區選被DQ時序表

9月28日

黃之鋒在俗稱「公民廣場」的政總東翼前地外，宣布循港島海怡西選區參選區議會。當日是違法佔中5周年。

10月4日

區選提名期開始。黃之鋒同日報名參選，向選舉主任遞交提名表格。

10月14日

時任海怡西選區選舉主任馬周佩芬去信黃，要求回覆多條問題以作澄清，包括港獨是否「自決」選項等；黃翌日在限期前回覆。

10月16日

馬周佩芬再次去信黃，要求回答兩條跟進問題；黃再在翌日回覆。

10月24日

馬周佩芬因病休假，改由蔡亮擔任南區的選舉主任；海怡西抽籤程序亦需押後。同晚舉行的區議會候選人簡介會出現混亂，多名候選人在台下抗議，活動被逼腰斬，期間黃之鋒曾試圖攀上主席台，向選管會主席馮驊詢問其參選資格，黃一度被保安制服及抬走。

10月25日

蔡亮指黃在首兩輪回覆中，對港獨是否選項的問題無給予直接回答，遂在當日再次去信查詢；黃翌日第3度回覆。

10月29日

黃之鋒收到選舉主任通知，其區選提名無效，正式被DQ。