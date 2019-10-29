裝修判頭涉誤殺舊愛男友　控方指用不當武力

43歲裝修判頭去年與前女友一同腳底按摩及晚飯，女方的時任男友碰巧駕車遇見他們，遂下車掌摑女友。原已離開的判頭見狀即上前護花，兩男動武，判頭疑拳打對方頭部致其倒下，一周後死亡。該判頭岑文輝今早(29日)於高院否認一項誤殺罪，案件隨即開審。

控罪指，被告去年在香港非法殺死王溢明(37歲)。控方開案詞指去年7月16日，被告與前女友黃竹君一同光顧九龍城足浴店及晚飯，死者為黃的時任男友，死者當日駕車至侯王道見到黃與被告，兩人其後分開，死者走近黃並情緒激動，掌摑及推了她一下。

黃向被告呼救，原已上車的被告下車，兩男衝突，死者以右手推被告胸口，被告以右手反推，其後拳打死者頭部。死者及後跌向舖外的酒架，被告二度揮拳打向死者，過程被舖頭閉路電視拍到，死者及後送院，7日後不治，死因為頭部受傷。

控方指據醫生報告顯示，死者因跌在地上時撞到後腦致死，非遭被告打死，但本案爭拗之處是死者因何跌在地上，及被告的行為是否出於自衞。控方指從種種迹象顯示，被告當時非自衞，其所使用武力不適當，故認為陪審團應裁定被告誤殺罪成。控方播放當日店舖拍到兩人動武的閉路電視片段，期間死者曾向被告呼叫「又會咁啱嘅」。