石棺案　次被告質疑兩被告及小草「夾口供」

荃灣工廈石棺藏屍案，控方今(29日)繼續播放次被告劉錫豪的錄影口供，劉向警方投訴另外兩名被告及特赦證人「小草」何菱瑜「夾口供」，指首被告曾祥欣向警方所講的版本「九唔搭八」，又否認帶「小草」潛逃台灣是他的決定，他說：「我直頭唔想帶阿草去台灣，佢去只會令我哋生活更麻煩，一個女仔有公主病又有其他」。

警方向劉錫豪播放第三被告張善恒的錄影口供，劉聽到張的版本後隨即表示：「阿Sir我有嘢講，根本就夾過嘅，喺台灣嘅時候已經有成日時間畀佢哋兩個人(曾祥欣及張善恒)喺度傾⋯⋯『小草』喺台灣的日子，我見得佢最少，我根本唔知佢哋講過啲乜」。劉要求警方向他播放曾祥欣及「小草」的證供，才決定是否跟警合作，「依家講緊殺人喎！我覺得自己完全唔公平，根本夾埋晒！」

劉看畢曾祥欣及「小草」錄影口供後與警方作另一次錄影會面，他逐一反駁曾的版本。他指曾祥欣不滿死者「想呃錢」，早有「老笠」死者念頭，事發日曾及張上網翻查地圖找犯案地點，當日他鼻敏感不適正睡覺，二人卻說他行兇。

劉又稱親眼目睹曾祥欣在死者的腳背刺刀放血，但曾在警方面前卻對肢解死者及放血的事隻字不提。劉認為曾「九唔搭八，完全將事實掉轉嚟講」。劉稱與不少人都被曾祥欣欺騙過：「黐線㗎，一個27歲嘅人，呃過咁多人，乜都賴晒落我度，搵鬼信你咩？」

負責拘捕及警誡劉錫豪的警長黎俊業，今早接受劉的律師盤問承認，他考慮過另兩名被告及「小草」在台灣落網前，可能已經「作古仔夾口供」誤導警方。