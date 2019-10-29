反黑警員涉假便箋探監　主管遭質疑企圖割席

反黑組男高級警員為到監獄探訪南美裔女收押犯，涉嫌2度使用虛假的警察便箋，他否認2項使用假文書及2項管有假文書罪，案件今(29日)在東區法院續審，被告張嘉諾的時任主管繼續作供。辯方指被告曾向主管談及探監和詢問後續行動，惟主管堅持「冇印象」，辯方又質疑主管得知被告與收押犯關係親密，故與被告劃清界線，以免被指失職。

在案發時擔任灣仔警區反黑組主管何惠文繼續作供，承認在2017年2月7日曾翻查被告的資料來源檔案，於檢查紀錄簽署，當時沒有發現可疑，但沒有印象有否看過調查報告。在涉案便箋上，原列明被告與時任偵緝沙展李志禮共同探監，惟及後李的名字被畫去，何指與李在反黑組共事一年，稱呼他「禮哥」。

辯方律師盤問何，指於2017年1月9日被告曾向何稱將與「禮哥」探訪該女犯，何問：「點解同禮哥一齊探監」，被告答：「禮哥想攞料，睇吓有咩可做。」何聲稱對上述對話沒有印象。辯方續指當日稍後，被告把便箋放到何的辦公桌，由其他隊員分發給被告，何不同意說法。

辯方續指，在2017年2月被告曾問何在1月25日搜集的情報需要採取甚麼行動。何曾指：「遲吓有行動，唔使再跟進。」何稱對對話沒有印象，辯方又質疑何曾於不同途經得知被告與女犯關係曖昧，由於線人與警員有親密關係或屬行為失當，為免因批准接見而涉失職及成為調查對象，故選擇與被告劃清界線。何否認並稱無考慮相關事情，只說出事實。

李志禮今亦上庭作供，指做日常職務期間得知女犯與毒品相關人士有接觸，他曾因工作需要而在2016年9至10月與女犯見面。李指及後從被告口中得知女犯被關押，雙方商議後決定在2017年1月10日探監。李當時已調離反黑組，他口頭通知主管探訪事宜獲批，並詢問被告探監文件由誰準備，被告指他準備，李沒有接觸過相關文件。

至探監日，由於文件上囚犯編號出錯，懲教員帶了另一人接見，當時探訪時間已近結束，懲教遂安排翌日再探監，惟李因有事缺席。李稱在2018年2月左右，由案件主管通知才第一次見過涉案的2張便箋。