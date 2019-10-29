掟五星旗落城門河　冷氣技工判200小時社服令

上月在沙田發生的示威活動中，沙田大會堂附近的五星旗遭人拆下，一名年輕冷氣技工把五星旗拋入水池及城門河，事後當晚被捕，警誡下招認貪玩犯案。他早前承認一項侮辱五星旗罪，案件今(29日)在沙田法院判刑，裁判官指本案不涉焚毀國旗的危險情節，准以社會服務令處理，惟顧及控罪嚴重性，判被告200小時社會服務令。

控罪指，21歲的被告羅敏聰於今年9月22日，在沙田新城市廣場及沙田大會堂一帶，公開及故意以損毀、塗劃、玷污及踐踏等方式侮辱五星旗。辯方稱，被告的感化及社會服務令報告正面，報告建議中等程度的服務令，遂望法庭接納建議，好讓被告有回饋社會及提高公民意識的機會。又指，感化官與被告的僱主接觸，僱主對被告有良好的評價，並願意在工作上配合被告以協助他履行服務令。

裁判官指，本案雖控罪嚴重，但無一定量刑指引，考慮被告能主動認罪，初次犯案，有家人支持，感化報告內容正面，犯案的背後原因及案情不涉及危險情節，即焚毀國旗，表示接納辯方陳詞，以社會服務令處理。惟裁判官認為感化官的建議，即160小時社會服務令，不能反映控罪的嚴重性，故把時數提升至200小時，並叮囑被告需認真聽從感化官指令。