水警長洲拘2爆竊犯　起回逾70萬贓物

警方發現今年3月至10月期間，離島區包括長洲、愉景灣接連發生爆竊案，其中8宗損失的財物包括名貴手錶、珠寶金飾、玉器、各類貨幣及古董硬幣等，總值約130多萬港元，其中一宗案件的戶主，遭賊人盜去屋內一個小型夾萬，損失12隻名錶、珠寶、以及各國新舊貨幣等值逾70萬港元貴重財物。

水警總區刑事部經深入調查後，昨晚(28日)至今日(29日)凌晨，在長洲以涉嫌爆竊拘捕2名分別姓張(39歲)及姓吳(49歲)男子。其後，探員持法庭搜查令，前往2名疑犯位於長洲的寓所搜查，在張的寓所內起回總值70多萬港元贓物，包括名貴手錶、珠寶金飾、玉器，以及一張典當12萬港元名錶的收據。2名疑犯仍被扣留調查，案件交由水警總區重案組跟進。

水警總區警司(刑事)關晉廷表示，涉案賊人覤準未有鎖好門窗及露台趟門的低密度住宅及獨立屋，爬水喉潛入單位大肆搜掠。今年7月至9月全港的入屋爆竊案件達589宗，比去年同期的339宗上升達73.7%，呼籲獨立屋及低密度住宅的住戶應加裝防盜措施，如安裝廣角防盜眼，替窗戶及露台趟門加裝窗花及門鎖等，並留意寓所附近的可疑人士，有需要時應立即報警求助。