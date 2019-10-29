涉呃電線商以折扣價取貨　兩前職員遭廉署檢控

廉署落案起訴一間電線生產商2名前僱員，控告他們涉嫌串謀詐騙。

廉政公署落案起訴1間電線生產商2名前僱員，控告他們涉嫌串謀詐騙，作出虛假陳述，致使該生產商以折扣價向3間與被告有關聯的公司，供應達340萬港元的產品。兩名被告已獲准保釋，周四(31日)在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告彭永達(39歲)，及蘇影嫻(46歲)，分別為信誠電線有限公司前客戶主任及前助理客戶主任，同被控3項串謀詐騙罪名，違反普通法。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。被告彭永達及1名生意夥伴於2014年6月成立進達電業有限公司，而嘉俊工程及貿易有限公司和逸昇工程公司則是兩間與彭永達有關聯的公司。

兩名被告涉嫌於2012年6月至2015年4月期間，安排信誠電線以折扣價向嘉俊工程及進達電業供應發票總價約300萬港元的電線；致使信誠電線的客戶改為向該2間公司發訂單；及安排該2間公司向信誠電線的客戶供應該等或部分電線。

此外，兩人涉嫌於2015年3月至2016年6月期間，再度安排信誠電線以折扣價向逸昇工程供應發票總價逾44.7萬港元的電線；以及安排逸昇工程向進達電業供應該等電線。基於被告的虛假陳述，信誠電線因而就上述訂單少收懷疑至少82萬港元款項。