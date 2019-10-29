17人涉7月中上環參與暴動　再多一被告疑潛逃

今年7月28日中上環發生警民衝突，44人事後分三案被控暴動罪，其中一宗涉及17名被告的案件今(29日)在西九龍法院再訊，繼續毋須答辯，案中有一名早已潛逃而被通緝的女被告，現再有一名男被告今缺席聆訊，法庭遂頒下拘捕令。案件現押後至11月19日轉介至區院審理，區院仍借用西九龍法院處理案件，期間各被告繼續保釋，但不准離港。

本案原涉17名被告，他們為陳偉林(21歲)、甄凱盈(女，22歲)、陳澤峰(22歲)、布紫晴(女，24歲)、何栢耀(17歲)、梁志鵬(20歲)、楊位醒(31歲)、彭雨彤(女，20歲)、劉耀銓(28歲)、廖頌賢(30歲)、陳永琪(女，28歲)、廖天駿(28歲)、林皓正(22歲)、廖紫婷(女，19歲)、李樹樺(21歲)、胡嘉俊(21歲)及張雯曦(女，19歲)。

女被告甄凱盈在案件首次提訊前已乘飛機離港至台灣，至於今日缺席聆訊是廖天駿，控方表示仍未知他是否已離港。餘下被告被控在香港上環摩利臣街和文華里之間的干諾道中和德輔道中，連同其他人參與暴動。控方因應再有人潛逃，要求法庭向各被告重新施加不得離境的保釋條件，辯方反對。裁判官認為案件情況已有轉介至區院此重大情況改變，決定批准控方申請，下令各被告押後期間不得離港。

此外，一名在9月29日港島區警民衝突中涉嫌參與暴動的男子洪聰滿，今在西九龍法院申請在下月初離港外遊，獲法庭批准。