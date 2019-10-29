政Whats噏：李慧琼評分大跌至25.3分　創2015年來新低

反修例爭議持續近5個月，港府平亂無方固然抵鬧，建制派昧於形勢亦責無旁貸！最新民調顯示，若以0分代表絕對不支持，50分代表一半半，被視為建制派最大黨嘅民建聯主席李慧琼最新評分只有25.3分，較3個半月前同類調查大跌8.2分，據指李今次評分更創出2015年有紀錄以來新低。

是次調查由香港民意研究所於本月21日至23日進行，成功訪問526人，被訪者在未經提示下講出最多10名最熟悉嘅議員，結果首6位最多被訪者提及嘅議員包括李慧琼、公民黨陳淑莊等，當中李係少數建制派認知率逾8成半，之不過李嘅評分大插水跌穿30分。

事實上，李慧琼今次評分大插水事出必有因，有政界中人估計除咗李嘅政治方面冇乜突出表現外，更加唔可以忽略嘅因素係，李統領嘅民建聯與民望低落嘅政府關係密切，該黨有問責局長，亦有多名副局長及政治助理，被視為特首決策核心嘅行政會議更有2名成員，政府施政「堅離地」懶理民情，一場反修例風波竟然可以燃燒近5個月，仍無頭緒點樣令社會回復平靜，李無可避免要硬食「有辱無榮」嘅惡果，並反映於實際評分嘞！