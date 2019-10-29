政Whats噏：eID改名做iAM Smart勁騎呢

「唔怕生壞命，最怕改錯名」，政府近年着力搞「數碼個人身份」，原本英文名叫做「eID」，原來最近改咗名，中文名叫做「智方便」，大家早排聽到時都冇乜反應，原來仲改咗個超騎呢嘅英文名，叫「iAM Smart」！唔知大家覺得有冇改錯嘞！不過，遲啲人哋問你點交稅，唔通你真係要答「iAM Smart」？

話說今日(29日)喺立法會一個委員會上，創新及科技局局長楊偉雄(Nick)講起數碼個人身份時，講起為免將「數碼個人身份」同智能身份證混淆，就將「數碼個人身份」改咗個名叫「智方便」、「iAM Smart」時，即刻有人竊笑，仲有人竊竊私語添，就連資訊科技界議員莫乃光(Charles)都忍唔住問個名點嚟，用呢個名做品牌係咪咁好。

由於Charles一口氣問得太多問題，Nick都答唔晒。「iAM Smart」個名原來係來自「internet Access by Mobile in a Smart way」 ，政府資訊科技總監林偉喬喺會後就話，中英文名都係資科辦嘅同事諗，喺逾10個名中揀出，討論咗兩三個禮拜才決定添，改咗中文名「智方便」後，就諗要改個咩英文名，因為考慮到「Smart City（智慧城市）」、「Smart Government(智慧政府)」，「iAM Smart」就可以表達到好方便同「Smart Use」嘅資訊，中英文名都會註冊商標。