扶貧會通過撥款發「N無津貼」　委員斥審批太慢

扶貧委員會今日(29日)開會討論施政報告扶貧助弱新措施，施政報告建議向非公屋、非綜援的低收入住戶發放2次俗稱「N無津貼」的「一次過生活津貼」，據了解，分別在明年7月及12月接受申請。委員黃傑龍批評「N無津貼」審批工作太慢，政府解釋要經公平投標及審核申請人資格等工作。

委員會通過3項新援助項目，包括關愛基金委員會明年撥款11.18億港元推行「N無津貼」，預計惠及10.55萬個住戶，約27.2萬人，津貼按住戶人數發放，款額由4500港元至1.55萬港元。委員會通過推行2個「資助設計、購買及興建預製組合屋計劃」，分別為英華街過渡性房屋項目，總撥款額為7706萬港元，預計提供約140個單位，惠及約400人；以及宋皇臺道與土瓜灣道交界項目，總撥款6056萬港元，預計提供約110個單位，惠及約300人。

黃傑龍表示，政府發放「N無津貼」幫助市民應盡量縮短行政工作，但要設立行政架構和投標等工作，令「N無津貼」變成「遠水」，未能幫助市民應對近期社會事件帶來的經濟影響。他又指施政報告的扶貧措施大多只是派錢補貼市民，只能說「有好過無」，促政府長遠應做好協助貧窮人士向上流的治本方法。

另一委員施麗珊指，施政報告扶貧措施未有在創造就業機會上協助老弱參與社會，亦未有協助貧困大專學生，建議政府將大專學生納入在職家庭津貼的子女津貼，令他們可以受惠，並提高綜援標準金額和學生資助金額。