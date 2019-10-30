刑恐東方記者案拖逾兩年　東方第16度去函質詢律政司

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案件證據確鑿、有片有相有人證，為維護法治起訴黎智英，相信市民亦絕無異議，但律政司拖延逾2年仍未作檢控。主事《逃犯條例》修訂及禁蒙面法的律政司司長鄭若驊，在最新的民意調查支持率已跌至7%，民望「彌留」陷入谷底，自身難保，但仍姑息近日遭內地官媒狠批是示威的「大台」、居心卑劣的黎智英。東方與受害記者今日（30日）第16度去信律政司，要求律政司即時回應「告定唔告」黎智英，各界亦炮轟律政司處事差劣，怯於外國勢力，有「唔怕東方怕西方」之嫌，惟仍「賴死唔走、厚顏無恥」，促盡快交代事件，還受害人及東方公道。

黎智英涉刑恐東方男記者事發至今逾兩年，案發經過全程被錄影，證據確鑿，律政司作為本港法治之首，理應竭力捍衞本港法治，卻一直不聞不問及不敢告黎，一直惹各界質疑怯於外國勢力。

事實上，黎智英近月多番遭內地官媒抨擊，近日一篇時評指「禍港四人幫」黎智英等人就是示威「大台」，黎等人每次現身，示威衝突就會變得更嚴重，批評黎為達個人政治目的不惜犧牲香港及年輕一代，居心卑劣、陰險及毫無人性，籲香港年輕人不要被「反中亂港」勢力利用，遠離暴力。

不過律政司過去一直姑息養奸，先後多次放生黎智英，包括秘捐泛民黑金案不提控，參與違法佔中案亦未「落鑊」等。法律面前理應人人平等，但事實卻是反中亂港傳媒屢受包庇，東方和受害記者作為納稅人，亦是監察政府的第四權，竟不獲法律保障，律政司一直敷衍了事，升斗市民情況恐更堪虞。

為討回公道，東方和受害記者先後15度去信律政司，其中去年5月兩度去信均未獲回覆，於今年1月遭申訴專員公署調查確認違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾。至今年8月發出的第14度去信，律政司第3度違反服務承諾，超出期限始作回應。東方和受害記者今日第16度去信律政司，強烈要求交代案件進展，告或不告黎智英都要給予一個明確答覆。

「黎智英涉刑恐記者，喺非法集會又帶頭行，反而好似有保護傘保護住佢。」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，律政司遲遲不檢控黎智英，情況不合理且匪夷所思，令人質疑是懼怕其背後西方背景，「唔怕東方怕西方」，致在中國國土內有西洋人撐腰的人可逍遙法外，令人感到憤慨。而鄭若驊處事差劣、失職卻厚顏無恥不下台，就算不檢控黎亦要有交代和解釋，如今事件卻似石沉大海、不了了之，極為不妥。

立法會議員陳恒鑌批評，律政司至今仍未起訴黎智英絕不合理，「刑恐記者一事有片有相有人證，咁簡單嘅案絕對無理由咁耐都處理唔到。」他指，事件拖延多時，已令市民對本港管治感到失望，促請當局盡快交代事件。

黎智英涉刑恐東方男記者案在前年6月4日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全部被錄影，有相有片。事件更令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，出現心悸失眠等徵狀，需要接受精神科及心理醫生治療。

不過，事發至今超過兩年，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於去年8月16日到港島總區重案組錄取口供。而黎當日傍晚返回其何文田寓所時顯得一臉落寞。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。