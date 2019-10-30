智能拐杖可照明暖手　區塊鏈便利保險索償

配合科技的發展，拐杖已不再限於只輔助步行，智能拐扙更可以暖手和照明，協助長者和病患者生活。而利用區塊鏈(Blockchain)技術配合手機應用程式亦可提供一站式保險索償服務，受保人不用為忘記受保範圍而煩惱。

新世界發展成立的支援初創平台Eureka Nova與日本瑞穗銀行聯合推出支援初創企業計劃，協助中港兩地的金融及文化科技初創企業發展。受惠於計劃的「StickU 智能拐杖」負責人林鴻傑和梁渭聲表示，智能拐杖會配對連結專屬手機應用程式，若拐杖跌下逾十五秒仍未被拾起，系統就會自動聯絡緊急聯繫人，並傳送位置；當環境變暗，拐杖的感光系統會即時亮燈，照向用戶腳部引路。柺杖以鋁合金及纖維物料製造，只重五百克，充電後能維持約三天。預計下月推出市面。

另外，巿民買保險未必能記清所有已購買索償項目，以保險科技為主的「MediConCen 醫結」，就開發利用區塊鏈(Blockchain)技術配合手機應用程式以提供一站式保險索償服務。其創辦人之一楊廣榮表示，客戶只要利用應用程式找到已配對診所，付款時該機構會對照程式內的二維碼，以得知其保險覆蓋項目，繼而作付款和索償步驟。

楊指，區塊鏈技術能大量保存客戶數據，安全性亦比傳統網絡中央處理數據方式高，可大大減低外洩資料風險。公司未來希望與更多保險公司合作以擴展普及性。