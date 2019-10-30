香港眾志核心成員先後被DQ

周庭（右）及黃之鋒（中）先後被取消參選資格，羅冠聰（左）則因宣誓不符規定被取消立法會議員資格。

香港眾志（眾志）秘書長黃之鋒參選區議會提名無效，這並非眾志成員第一次被取消參選資格。眾志成員周庭在今年一月二十七日被選舉主任認定提名無效，而委員羅冠聰則於二○一七年七月十四日因一六年立法會宣誓就職不符合立法會誓言規定，議員資格被取消。

羅冠聰於一六年參選立法會香港島選區勝出，於立法會宣誓就職時刻意提高誓詞「中華人民共和國」中「國」字聲調，並呼喊口號等，但立法會秘書長陳維安及立法會主席梁君彥均裁定其宣誓有效。當時特首梁振英及律政司其後入稟司法覆核，要求取消羅冠聰及另外三名泛民主派議員的議員資格。法庭於翌年宣布羅冠聰議員資格被取消，指他宣誓前後的言論不符合誓言的「嚴格形式和內容規定」，而羅表示資金有限，不會上訴。

周庭則於一八年參與立法會香港島選區補選，簽署選舉確認書，承諾擁護《基本法》及效忠香港特區，她強調眾志不主張港獨。惟直到同年一月二十七日，選舉主任認定周庭提名無效，指眾志採用「民主自決」主張，即使並非提倡港獨，但同意公投應包括獨立及地方自治等選項，顯示周庭沒有真誠擁護《基本法》及效忠香港特區。其後周庭就其參選資格被剝奪提出選舉呈請，今年九月獲裁定勝訴，法庭同時指有當選人非妥善選出。