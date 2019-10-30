主動賣身美國主子唱衰香港　官媒斥黃之鋒新生代漢奸

參選區議會選舉被取消資格（DQ）的香港眾志秘書長黃之鋒，曾經坐監，目前亦仍官司纏身，而在近日反修例風波中，黃被內地官媒點名批評為香港「反中亂港」分子，直斥其與「叛國亂港四人幫」之一的民主黨創黨主席李柱銘是「一老一小兩個小丑」，二人不斷在外國國會「賣港辱國」，又指成立學生組織學民思潮的黃是二○一二年「反國教運動」的始作俑者，又稱黃在一四年違法佔領行動中親自發動中學生罷課等，形容黃是美方勢力在香港代言人；官媒亦曾形容他為亂港分子，主動「賣身」予美國主子，是「新生代漢奸」。

黃之鋒是香港眾志創黨成員，亦曾任學民思潮召集人。黃曾多次出入監獄，資料顯示俗稱「雙學」的學聯和學民思潮，一四年九月發起衝擊政府總部東翼前地行動，迫使違法佔領行動提早啟動，其中時任學民思潮召集人的黃之鋒，事後非法集結罪成被判社會服務令，及後再加刑至監禁六個月，至去年二月獲終院裁定上訴得直，恢復原審判決。但黃同時亦曾參與歷時七十九日的違法佔領行動，至今未被起訴。

違法佔領行動期間，黃與其他示威人士阻礙執達主任清理旺角彌敦道佔領現場，他事後承認刑事藐視法庭罪，去年一月在高院被判即時監禁三個月，服刑六日後獲准保釋等候上訴；上訴庭今年五月十六日判他上訴減刑得直，改判即時監禁兩個月，他於今年六月中刑滿出獄。及至近期反修例事件，黃亦因參與六月廿一日包圍灣仔警察總部被捕，其後獲准保釋，案件押後至十一月初再訊。

黃亦曾挑戰本港選舉制度。一五年當時十九歲的黃之鋒入稟高院申請司法覆核，要求法庭將參選立法會的年齡限制，由廿一歲降至十八歲，惟原訟庭翌年六月頒下判詞，決定不受理有關案件。