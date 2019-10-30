探射燈：嘩鬼紋身貼紙　毒素傷膚咪亂黐

萬聖節將至，不少人搶購嘩鬼服飾狂歡時，內地有媒體發現市面上發售的應節紋身貼紙，不但無任何安全認證，且大多數樣本驗出含有重金屬，含量更超出歐盟標準近1倍。本港的萬聖節紋身貼紙隨街可見，部分款式標榜可貼上臉，皮膚科專科醫生指重金屬可透過皮膚接觸沉澱到體內，長期吸入甚至有機會破壞神經系統。

內地媒體發現，有用家貼上紋身貼紙後，出現難以清洗與過敏情況，同時，市面上充斥「三無產品」，即包裝上未有標籤生產日期、質量合格證與生產廠家等資料。內地記者購買4款紋身貼紙並交到檢測中心化驗，其中3款驗出含重金屬銻，含量分別為14、20與19 ppm（百萬分率）。根據歐盟委員有關玩具毒性標準，紋身貼紙所屬的液體與黏液類第二種類，銻的標準是11.3 ppm，即3款產品均超標，其中一款超標近1倍。

本港應節紋身貼紙亦琳瑯滿目，當中包括貼在臉的款式，惟部分包裝上未見任何安全認證或警告字句，廠商資料亦欠奉。但東網早前曾隨機抽取10個紋身貼紙樣本化驗，結果發現絕大部分的樣本含有重金屬，其中有樣本鉛的含量比歐盟標準高出28倍，而鈷含量亦超出11倍。香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文指，不同的重金屬會對人體各器官造成不同影響，積聚體內有機會令器官功能受損。

過往曾出現多宗幼兒使用紋身貼紙後出現不適個案。皮膚科專科醫生侯鈞翔指出，重金屬可沉澱體內、骨骼，甚至破壞中央神經系統，「手腳嘅皮膚會較面厚，小朋友塊面係最嬌嫩，吸收亦都最快。」他指貼紙上的色素亦有機會引致過敏反應，較輕微的狀況是出現水泡、皮炎，有病人殘留紅印久久不散。

消委會提醒市民在使用紋身貼紙前，在身體試用小部分，在沒有敏感反應時才使用，用完亦應徹底清潔。

海關發言人表示，過去3年，海關就紋身貼紙進行50次主動巡查及試購3款樣本作安全測試，結果顯示全部樣本均符合相關安全標準的要求。同期，海關並沒有接獲有關紋身貼紙舉報。

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