議員促停輸入科技人才　創科局稱可增本地職位

政府去年推出「科技人才入境計劃」，創新及科技局局長楊偉雄今早(30日)於立法會上回應議員質詢指截至今年9月底，創新科技署共接獲和批出291宗配額申請，入境處收到99宗相關的工作簽證或入境許可申請，並已批出86個，9個由申請人撤回，4宗仍處理中，獲批來港的人分別來自內地、台灣、美國、南韓和馬來西亞。

勞工界議員潘兆平認為，計劃繞過勞工顧問委員會的審批機制，又指香港全職畢業生的職位空缺有下降趨勢，其中資訊科技界更減一成，關注當局有否考慮現時經濟不明朗下暫停有關計劃，減少對香港畢業生的影響。

楊偉雄解釋科技人才計劃設有聘本地人才規定，相關公司每聘用1至3名非本地人才，須聘用1名本地全職僱員和2名本地實習生，現時批出86個入境許可，即創造超過200個本地職位。他又指截至今年9月底，人才清單中的數據科學家及網絡安全專家、創新及科技專家、金融科技專才共30宗申請符合資格，其中25宗已獲分配名額，另5宗處理中，而已獲分配名額的個案中，申請人分別來自內地、加拿大、澳洲和英國。