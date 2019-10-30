關愛基金資助鑲牙反應欠佳　僅11%長者參與

關愛基金資助長者鑲假牙，但數年來長者參與率低於10%。食物及衞生局局長陳肇始書面回覆議員質詢承認，參與牙醫處理的個案懸殊，在2018至19年度，有單一名牙醫過去3年處理最多370宗個案，但亦有牙醫未有處理個案，每名牙醫平均處理27宗。在2016年至17年度及2017至18年度，分別有單一牙醫處理237宗及486宗個案，同樣有牙醫沒有處理個案，牙醫平均處理19宗及28宗個案。

關愛基金於2012年9月推出長者牙科服務資助項目，當年參加長者有192人，佔合資格長者人數0.6%，之後分階段擴展至領取長者生活津貼的80歲或以上、75歲或以上、70歲或以上及65歳或以上的長者，參與率分別為5.5%、7.7%、8.3%及10%。

陳肇始指今年2月擴展項目至領取長生津的65歲或以上長者後，全港有617名牙醫參與，佔全港私家註冊牙醫三分之一，至今年9月底，有約66,200名長者參加，以目前約58萬名符合項目申請資格的長者人數計算，參與率約為11%。陳辯稱長者參與率受多項因素影響，包括身體不佳，諱疾忌醫或怕過程麻煩等，政府將繼續推廣。