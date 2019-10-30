盲人工廠暫遷觀塘空置校舍　料使用至2025年

位於土瓜灣的香港盲人輔導會工廠暨庇護工場即將重建，會方原建議將工場暫遷至屯門，但有工友、學員及家屬反對。據悉，該會將會暫遷至觀塘一空置校舍。有議員質疑該空置校舍是否適宜營運庇護工場，以及有否與學校競爭申請使用空置校舍。

教育局局長楊潤雄回覆立法會議員葉建源提問時指，該局今年3月應勞工及福利局要求，檢視教育局轄下的空置校舍，有否合適可供盲人工廠的臨時處所。當時一所位於觀塘區的小學預計可於9月重置至同區的新建校舍，原有校舍將會歸還予政府，該局將有關的資料轉至勞福局，以供有關服務機構考慮該校舍是否合適。

同年4月社會福利署已將有關建議轉介至服務機構考慮，機構初步評估後，認為該校舍適合作為其工廠暫遷用途，目前估計，相關服務機構需要使用該空置校舍至2025年。

教育局又指，除勞福局外，一所有時限性學校曾在3月致函，建議利用上述空置校舍的部分地方作為該校活動用途，但教育局經考慮所有因素，包括該學校自2019/20學年已開始停收小一學生、有關的空置校舍可能用作臨時社福用途等，未有答應要求。

教育局補充指，在2014/15至2018/19學年期間，局方轄下並無空置校舍借予其他政策局或部門作短期非教育用途使用。