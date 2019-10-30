修例風波：救護車等近1.5小時才可入警總　李家超稱示威者堵路

有大批示威者於本年6月21日包圍警察總部，警方指摘示威者阻塞道路令救護人員難以進入警總救援不適人士。立法會衞生服務界議員李國麟今日(30日)於會議提出口頭質詢，詢問警方拒絕為救護車開路的原因、救護車抵警總附近至接走不適者相隔多長時間、登上救護車的人士中有多少人真正需要接受緊急診治、以及緊急救護服務有否遭濫用。保安局局長李家超表示，事情起因於示威者違法堵塞道路，警務人員並無濫用緊急救護服務。

李表示當天晚上警總內有13名年老、懷孕、患長期病患的人員報稱不適，並召喚緊急救護服務。李指救護車於10時30分已抵分域街，嘗試駛過示威人群但不成功。李稱警方曾與消防商討使用直升機停泊警總天台接走人員，但因技術及安全考量而取消。李指救護人員到11時27分才去到東面閘口，但因電動閘停止運作而需用鎖鑰開門，至11時51分才接觸到傷者。李稱示威者包圍警總的行為已超越和平示威的底線，冀示威者盡快停止暴力。

李國麟表示對李家超回應感到失望，稱李家超並無回應他的問題。另一名議員郭家麒則指李家超謊話連篇，他表示當日他在現場帶領救護員到警總門口，但花了半個小時仍找不到鎖鑰。他指，令警察黑化的主因源於李家超，要求李家超道歉。議員范國威則就警方可以因傷者是被捕者而登上救護車的相關條例進行質詢，並提及早前警員全副武裝進入醫院及男警進入產房等事件。李家超回應，警方要為被捕人士拘留期間發生的所有事負全責，警方需要確保被捕者不會逃走，亦要有適當措施，確保被捕者在車上不會傷害其他人。